Amserv – Kalevi Jahtklubi Kolmapäevaregati võitjad on selgunud

ORC II grupis, kus osales 20 jahti, purjetas tubli esikoha välja Tauno Tõnuse roolitud jaht MY CAR X-35 mod See meeskond võttis osa kõikidest sõitudest ja skooriks kokku 148 punkti. Teine koht kuulub sel hooajal 121 punktiga jahile BRIGITTA X-34 kapteniks Aleksandr Karboinov. Kolmanda koha saavutas 113 punktiga Ivar Aru juhitud jaht CHERIE First 35. Kõik nimetatud jahid on Kalevi Jahtklubist.