Kalevi Jahtklubi 2021.a purjetamishooaeg lõpetati klubi lipu langetamisega

ORC II grupis, kus osavõtjaid oli 15, sai kindla võidu jahi Jazz (First 35) meeskond kapten Henri Roihu juhtimisel, teenides esimese, teise ja neljanda koha eest karikasarja etappidel kokku 25 punkti. Kuuenda, esimese ja viienda koha eest kogutud 20 punkti andsid teise koha Urmas Salu käe all seilavale Silvale (First 36.7). Vaid punktiga jäi maha Amserv Toyota Sailing Team (First 36.7 mod) kapten Margus Zuravljoviga roolis, kes platseerus samal kohal ka 2020.a hooajal. Ka siin grupis on kõik kolm esimest meeskonda Kalevi Jahtklubist.