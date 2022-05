Aivar Tuulbergi Katariina II kaitses võitu Itaalias Gaetas peetud kõrgetasemelisel avamereregatil

Just majesteetlike avamerepurjekate poidevahelised lühirajasõidud, millest võttis osa suur hulk kõrgetasemelisi meeskondi, panid punkti Punta Stendardo Trofee sündmustele Gaetas. Paljud avamerepurjetajad armastavad sellel rannikul võistlemist ja valivad oma hooaja alguseks just selle Gaetas toimuva regati.

Aivar Tuulbergi Katariina II EST949 regatil Punta Stendardo Trofee Itaalias, Gaetas Foto: Jahtklubi Gaeta / G. Di Fazio

Esindatud olid sellised paaditüübid nagu Swan 42, TP 52, Minimaxi. Mylius, Grand Soleil, Italia Yachts, X-Yachts, Este, First, Comet, Vismara jm – kokku 20 ägedat jahti. Regatti peetakse väikesteks Itaalia avatud meistrivõistlusteks ning see on 2022 Itaalia avamere meistrivõistluste rahvuslikuks kvalifikatsiooniks. Regati korraldas Gaeta jahtklubi Gaeta ja Formia kohalike omavalitsuste toel.

Kolmel võistluspäeval peeti kokku viis võistlussõitu 6–15 sõlme puhunud tuulega.

Aivar Tuulbergi Katariina II EST949 regatil Punta Stendardo Trofee Itaalias, Gaetas Foto: Jahtklubi Gaeta / G. Di Fazio

ORC üldarvestuses (R) oli võidukas Pärnu jahtklubi esindava Aivar Tuulbergi jahi Katariina II (Swan 42) meeskond, taktikuks Gaetast pärit Lorenzo Bodini. Katariina II võitis viiest sõidust kolm ning lisaks neljas ja kuues koht, millest viimane läks halvima tulemusena mahaarvamisele. Kokku seitse punkti ja viiepunktiline edu Majolino Adriano Swan 42 Canopo ees kindlustas Katariina II-le ülekaaluka regativõidu. ORC üldvõidu eest kuulub Katariina II-le ka CHALLENGER P. STENDARDO TROPHY.

Katariina II EST949 meeskond koosseisus Aivar Tuulberg, Karl-Hannes Tagu, Peter Šaraškin, Jaan Akermann, Henri Tauts, August Luure, Joosep Laus, Marco Bodini, Lorenzo Bodini ja Andrea Caracci regatil Punta Stendardo Trofee Itaalias, Gaetas Foto: Jahtklubi Gaeta / G. Di Fazio

2021.a augustis Tallinnas toimunud Alexela ORC-avamerepurjetamise maailmameistrivõistlustel hõbeda võitnud Katariina II kapten Aivar Tuulbergi sõnul oli see väga hea võistlus. «Nii regati ajal kui ka sellele eelneval treeningul olid suurepärased purjetamistingimused. Eks väike teadmatus ning ärevus enne regatti oli – olime tiitlikaitsja seisuses ja võitu kaitsta on alati raskem. Teadmatus seetõttu, et viisime Swan 42 juures läbi teatud muudatusi, seda jahidisainer Maurizio Cossutti ideede baasil. Seni pole vist keegi julgenud Swan 42 jahti niipalju muuta, sest originaal 42 ise on tõeline winner-paat, kui temaga sõita osata.

Aivar Tuulbergi Katariina II (Swan 42) regatil Punta Stendardo Trofee Itaalias, Gaetas Foto: Jahtklubi Gaeta / G. Di Fazio

Aga teoreetilised arvutused klappisid reaalsuses. Eelnevatel aastatel oleme alustanud Vahemeres treenimist ja võistlemist varem, aga pärast möödunudaastast Tallinna ORC MMi tegime kodus laevale ka lisaks korraliku remondi. Jahil ikkagi vanust on ja kogu logistikaga jõudsime enam-vähem otse starti. Väikesi täiendusi tegime ka meeskonna koosseisu, kus seekord võistlesid Karl-Hannes Tagu, Peter Šaraškin, Jaan Akermann, Henri Tauts, August Luure, Joosep Laus, Marco Bodini, Lorenzo Bodini, Andrea Caracci ja mina.

Lühirajal, mis on tiitlivõistlustel põhiline ja väga tehniline formaat, on olulisim osa heal stardil. Sa pead ennast võimalikult ruttu «vabaks sõitma», et teha endale kasulikke manöövreid ja kontrollida teisi. Meie roolimees Karl-Hannes Tagu tegi mõned sellised stardid, et meiega koos sõitnud ja palju näinud Itaalia profid olid sõnatud.

Kokkuvõttes jäime rahule ja tundub, et oleme pisut tugevamad kui eelmisel aastal,» oli Tuulberg hooaja avaregatti kokku võttes rahulolev.