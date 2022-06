Helsingi DownTown Regatilt tõi Optimist klassi võidu Eestisse William Liiv

Eesti purjetajad on sellest regatist osa võtnud aastaid, kuid nii häid tulemusi kui sel aastal, ei ole Eesti noortel varem õnnestunud saavutada. Kokku oli Soomes võistlemas 15 Eesti purjetajat klassides Optimist Ranking, Zoom 8, ILCA 4 ja 29er. Klubidest olid esindatud Tallinna Jahtklubi, Kalevi Jahtklubi ja Rein Ottosoni Purjespordikool.

Kõigil kolmel võistluspäeval puhus suhteliselt ühtlane meretuult. See tähendas ka küllaltki keerulist lainet päeva teises pooles. Purjetajad said kogeda nii nõrka ja tugevat tuult, lainetust ja siledat vett. Kui kahel esimesel päeval oli tuult 7-12 sõlme, siis viimasel päeval pidi ennustuste järgi tulema kuni 20 sõlme tuult. Kuid tujukas Põhjamaa ilm kostitas võistlejaid hommikul hoopis ülitiheda uduga. Pühapäevased sõidud peeti siiski veidi tugevamas tuules, kui eelnevad. Hoolimata ühtlasest meretuulest oli siiski poolevalik esimesel vastutuule otsal ülioluline.

Optimist purjetajad on Helsinki DownTown Regatil jagatud kaheks, ning Optimist Ranking võistlusklassi moodustavad Soome tugevamad purjetajad, järgmise taseme klassi nimetatakse Optimist Kadetiks ja selles osales 31 purjetajat.

Optimist Ranking klassi esikolmiku moodustasid purjetajad, kellel on ette näidata näiteks ka tänavuse Optimistide Garda Meetingu (Itaalia) kuldlaevastiku kohad. Hea on teada, et Garda Meetingul osales tänavu aprillis 928 Optimist ja 188 parema hulka kuldlaevastikku pääses neli Eesti ja neli Soome purjetajat.