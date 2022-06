Olympicu ja Team Pro4U juhtimine ORC avamerepurjetamise Eesti ja Soome meistrivõistluste avapäeva järel

B-klassis oli täna heas sõiduvees eelmise aasta Alexela ORC MMil Eesti jahi Sugar 3 järel napilt teiseks tulnud, kuid mitteprofessionaalide hulgas võitjaks tulnud, Rootsi jaht Team Pro4U (First 36,7 Mod) Patrik Forsgreniga roolis, olles nii füüsiliselt kui ka korrigeeritud ajas parim kolmes esimeses võistlussõidus, asudes kolme punktiga juhtima Aivar Tuulbergi Katariina II (Arcona 340) ees Pärnu Jahtklubist. Katariina II meeskond, kes oma teise Swan 42 tüüpi jahiga jätsid Eestisse Alexela ORC MMi hõbemedalid B klassis, võitis päeva finaalsõidu ja asub pärast esimest võistluspäeva teisel positsioonil. Kümne punktiga on kolmandal kohal Erki Meltsa juhtimisel Directo (Itaalia 9,98) Kalevi Jahtklubist. Ka B-klassis on kolmel järgneval paadil, kes asuvad neljandal kuni kuuendal kohal, võrdselt 12 punkti – mitte kaugel kolmandast positsioonist. Nendeks on Aleksandr Karboinovi Brigitta-X (X-34), Margus Zuravljovi Amserv Toyota Sailing Team (First 36.7 mod) ja Jazz (First 35) Henri Roihuga roolis. B klassis võistleb 12 jahti.