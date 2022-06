ORC avamerepurjetamise Eesti ja Soome meistrivõistluste avamereetapi võitsid Matilda 4 ja Team Pro4U

„Täna oli merel külm ja märg, aga purjetamise mõttes oli super päev ja kokkuvõttes fun! Distants oli väga hästi koostatud, tuult jagus kohati isegi kuni 23 sõlmeni. Paadi kiirus kuni 11-12 sõlme oli piisavalt hea, et ületada finišijoon füüsiliselt grupi esimeste paatide seas. Tänasel rajal tuli mitmetel jahtidel kohtuda suurte laevadega. Meie andsime teed ühele konteinerlaevale ja saime juurde ca minuti, kuid osad jahid said oluliselt rohkem kruiisilaevadega kohtudes. Tänast ilmaprognoosi ja rada hommikul vaadates teadsime, et meil on eelis, kuna X-jahid ei suuda meil nii palju eest ära sõita. Kui homseks lubatud tugeva ilma prognoos püsib, siis loodame, et suudame hästi sõita ka viimased lühirajasõidud,“ lausus Juss Ojala optimistlikult.