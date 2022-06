Olympic ja Team Pro4U on 2022 Eesti ja Soome avamerepurjetamise meistrid

„See oli meie jaoks väga hea ja kasulik regatt, kus treenisime tugevates tuultes – eriti täna, kui sõitsime pea 25 sõlmega, siis see annab palju uusi teadmisi ja kogemusi,“ ütles taktik Peter Thorwid. Meeskonnaliige Emil Forsgren lisas, et purjetada siin nii paljude tugevate Eesti paatkondade vastu on nende jaoks eriti oluline. „Meil on hea võrrelda, kuidas meie selle hooaja kodused sõidud ja seadistused on arenenud konkureerides siin nüüd väga tugevas konkurentsis. Meil on paar uut meeskonnaliiget ja nende jaoks oli see suurepärane treening ja võimalus just tavatutest tingimustest õppida.“ Tiimiliige Sven Eriksson lisas, et siinsed lained erinevad nendest, millega nad Rootsis harjunud on, kuid see annab eriti hea võimaluse treenimiseks ja detailidele keskendumiseks.