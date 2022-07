Sugar 3 tuli teist korda ORC avamerepurjetamise maailmameistriks, Katariina II meeskonnale pronks

„Oleme MMil olnud nö esimese kaotaja rollis olnud mitu korda – seda nii teise kui kaks korda neljanda koha saanud meeskonnana. Siin oli koos kümme Swan 42 tüüpi jahti ja need jahid on selles klassis Vahemere valitsejad. Kuidas see Grand Soleil 44 p ka siin Porto Cervos tippu jõudis, on huvitav, aga meeskond on neil tugev ja sõidavad hästi – seda näitasid nad meile ka möödunud aastal Tallinnas. Swani jaoks oleks sobivam olnud stabiilne tuul, aga siin olid olud seinast seina. Meeskond on meil parim ja püüdleme edasi oma ühe ja ainsa eesmärgi poole,“ lausus Aivar Tuulberg kindlalt.