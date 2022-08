2022 ORC avamerepurjetamise EMilt Norras Eestile kuld, hõbe ja pronks

Kuue võistluspäeva jooksul peeti kokku 9 võistlussõitu, millest kaks olid pikk (enam kui 24 tundi kestnud) ja lühike avameresõit (6-8 tundi) ning 7 ca 1-1,5-tunnist lühirajasõitu vastutuule-allatuule rajal. Arvestust peeti kolmes erinevad klassis vastavalt jahtide suurusele, kus A klassis võistlesid kõige suuremad jahid (ca 45-52-jalased) , B klassis keskmise suurusega (ca 40-45-jalased) ja C klassis siis väiksemad jahid. Eestlasi A klassis võistlemas ei olnud, kuid B ja C klassis pakuti kõrgeimat konkurentsi.

Kõige muljetavaldavama tulemuste seeria 2-2-(3)-1-1-2-2-1 ja üldskoori 11 punkti purjetas välja kolmandat korda ORC C klassi Euroopa meistriks kroonitud Aivar Tuulbergi meeskond jahil Katariina II (Arcona 340). Sõiduvõidud võttis Katariina II eest ära Rootsi tugev amatöörmeeskond, Patrik Forsgreni Team Pro4u (First 36.7) Rootsist ja kodune konkurent Matilda 4 (J-112E) Juss Ojala juhtimisel. Selle tugeva seeriaga kindlustas Katariina II meistritiitli juba enne viimast võistlussõitu. Viimane võistlussõit kujunes Katariina II jaoks aga auringiks, sest sõiduvõit oli nagu kirsiks tordil meistritiitlile. Katariina II meeskond sai esimese Euroopa meistritiitli 2016. aastal Kreekas Porto Carrases ja järgmise 2018. aastal Küprosel Limassolis. See on Katariina II esimene tiitel, mis on välja teenitud Põhja-Euroopas, lähemal Eesti koduvetele.