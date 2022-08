Eestlased ORC avamerepurjetamise Itaalia meistrid

Kui tavaliselt oleme harjunud Sugar-nimelist jahti nägema võistlemas Eesti klubi eest, siis seekord esindas Sugar (Corsa 915) itaallasest omaniku Alex Mignani Cattolica jahtklubi. Siiski purjetasid Sugari pardal lisaks eestlastele ka mitmed teised Sugari teiste jahtide meeskondadest tuntud liikmed. Sandro Montefusco roolis, Matteo Polli ja Paolo Bucciarelli trimmeritena. Taktikuks oli seekord kaasatud Matteo Ivaldi; omanik Alex Magnani, kes on ühtlasi ka Corsa 915 ehitaja, hooleks oli mast.

Alex Magnani: „Olen väga õnnelik selle tiitli võitmise, sest see on tulemus, mille taga on pikk ajalugu ning olen jahi ehitajana pannud sellesse paati kogu oma kire. Tahtsin väga seda tulemust ja proovisin kaasata kaks suurepärast meistrit nagu Sandro Montefusco ja Matteo Ivaldi, kelle loodud alkeemia võimaldasid meil selle väga olulise tiitli võita!“