Maailma edetabeliliider Eric Monnin võitis Baltic Match Race 2022 regati Tallinnas

„Hea on tõdeda, et lõpuks ometi on hakanud pead tõstma järelkasv ja Rufus Rytövaara juhitud meeskonna südi purjetamine poolfinaalis annab lootust, et tulevikumehi ja noori võistkondi tuleb järjest juurde,“ kommenteeris Rytövaara meeskonna esitust Mati Sepp.

„Organisatoorse poole pealt oli tegemist väga keeruka ülesandega, et proovida käivitada pandeemiajärgset maailma, mis on põhjalikult sassi pööratud ja ei saa kuidagi väita, et see oleks olnud kerge ülesanne. Tänu meie pikaajalisele toetajale Tallinna Linnale ja tublile korraldustiimile, kes nappide vahenditega balansseeris, saime siiki regati peetud ja loodame südamest, et meil õnnestub match race purjetamisele uuesti elu sisse puhuda nii Eestis kui välismaal!“ võttis Baltic Match Race 2022 korraldamise peamine mootor Mati Sepp võistluse kokku.