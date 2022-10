Eesti avamerepurjetajad jahil Sugar lõpetasid hooaja neljanda rahvusvahelise meistritiitli võiduga!

Kapten Ott Kikkas ütles, et tegemist oli kahtlemata ühe paremini korraldatud võistlusega kus nemad on osalenud, seda nii tehnilistes küsimustes, võistluste korralduses veepeal ja peale võistluspäeva lõppu kaldal, seda kinnitas ka meeskonnas pikalt sõitnud Marjaliisa Umb, kes lisas, et Itaallased on alati rõõmsad neid stardiliinil nähes ja ei tunne kurbust, et meistritiitlid järjest Eestisse lendavad.