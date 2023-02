Kas purjetamine pole küllalt hea paraolümpiamängudeks või mängud purjetamiseks?

Võib-olla ei ole me paraolümpiaks valmis või võib-olla ei ole paraolümpia hoopis meie jaoks valmis. Sest kaasamise tase, mida purjetamine võib pakkuda, on palju laiapõhjalisem ja progressiivsem, kui IPC seda kirjeldab. Parapurjetajad ei saa mitte ainult üksteisega võrdsetel alustel võistelda, vaid sobilikus paadis võivad nad igaühe vastu sõita ja võita. Hea näide siinkohal on austraallane Chris Symonds, kes vaatamata kõiki lihasgruppe nõrgestavale haigusele võidab oma Hansa 303 klassis terveid purjetajaid. Nii et edasi ja üles, parapurjetajad, 2023. aasta hooaeg ja tulevik pakub palju fantastilisi purjetamisvõimalusi, isegi kui meie unistus paraolümpiamängudest on nüüd veel neli aastat edasi lükatud.

Me tundsime sügavat pettumust kuuldes otsusest, et jääme välja. Vaatamata sellele, et parapurjetamises võistleb rohkem rahvusi ja kontinente kui nõutud. Vaatamata sellele, et pakume võrdse arvuga naiste ja meeste võistlusformaate ja tagame soovitud arvu ulatuslikumate puuetega osalejaid. Nii Eestiki Eriliste purjetajate projekti osalejate seas on naisi-mehi võrdselt ja Eesti esimese kaasava regati võitis segapaar. Vaatamata sellele, et oleme oma klassifikatsiooni ja organisatsiooni arendanud nii, et see oleks 100% vastavuses IPC nõuetega. Hoolimata sellest, et me tegime kõik endast oleneva, lükati meid tagasi. Äärmiselt kurb tõsiasi, kuid ainus, mis teeb selle kergemini talutavaks, on fakt, et teame, et tegime tõesti kõike, ja enamgi, kui võisime. Hetkel on ebaselge, kuidas ja kui ulatuslikult ala tagasilükkamine purjetajaid ja riike mõjutab, kuid see ei muuda purjetamise uskumatut võimet innustada sportlasi teel tipptulemustele, kaasamisele ja täielikule vabadusele!