Eestlane Mihkel Kosk jääpurjetab Euroopa meistrivõistlustel kullakursil!

Lootus oli, et jääolud on seal paremad kui Lätis. Teisipäeva hommikul saadi kokku Kertuoja järvel, pakiti paadid lahti. Tehniline kontroll tegi oma töö ära aga siis selgus, et jääle on tekkinud suur pragu ja võistlemise lootuse selleks päevaks võttis võistluskomitee heisatud must lipp.