Eesti noorpurjetaja saavutas Hispaanias suurvõistlusel väärika koha

Mitmete meie noorpurjetajate jaoks oli see regatt ettevalmistustöö osaks suvisteks tiitlivõistlusteks. Nii on William Liiv, Aleksander Eberle ning Susanna Maria Jõgi Eesti MM koondise liikmed ning Robert Matt ja Jacob Putnik Eesti EM koondise liikmed.Kogu regati kestel tuli purjetajatel hakkama saada vaiksete tuulte ja keeruliste laineoludega. Kõige paremini sobisid tingimused meie kõige nooremale võistlejale – Robert Matt saavutas u13M klassis teise koha, olles kuldgrupi ning kogu regati üldarvestuses 37. Hästi esinesid ka William Liiv ja Tobias Kalle, kes sõitsid end välja hõbegruppi ning olid lõppkokkuvõttes vastavalt 141. ja 163. Pronksgrupis tegi tublit sõitu Alexander Eberle, kel õnnestus üks võistlussõit ka võita.

Saaremaa Merispordi Seltsi treener Kristiina Klaos ütles, et olud olidki sobilikumad kergematele purjetajatele ning võistlus oli kõigile lastele kindlasti väga hea kogemus ning paljudele suurepärane ettevalmistus suvel eesootavateks tiitlivõistlusteks. Sõiduvõitudega tõestasid meie noored purjetajad, et kõik on võimalik ning ettevalmistusega ollakse õigel teel. Treener kiitis ka korraldajaid, sest vaatamata suurele osalejate arvule sujus kõik laitmatult nii veel kui maal.Eesti EM koondise treener Imre Taveter lisas, et on rõõm näha laste ning treenerite innukat ettevalmistustööd eelolevateks tiitlivõistlusteks, perede ja klubide suurt toetust noorsportlastele. Robert Mati väljapaistva tulemuse puhul tulid Valencias mitmete erinevate riikide treenerid meid tunnustama ja innustama.