Pikkade traditsioonidega E4 Karikavõistlus avab kaks avamerepurjetamise sarja

„Sari on iseenesest väga oluline ja tahaks näha põhjanaabritelt suuremat osavõttu ja heitlust medalitele. Soomes on palju häid purjetajaid ja potentsiaal on neil tugev, paraku viimased aastad on Eesti laevad domineerinud. Omavaheline tugev konkurents kodulahe võistlustel on väga oluline, sest tiitlivõistlustel midagi ei kingita, ainult kõva tööga on võimalik midagi saavutada,“ tõdeb Aivar Tuulberg.

„Kahetsusväärselt ei ole ei Eesti Avamerepurjetamise Karikasari ega Soome-Eesti regattide sari saavutanud sellist prestiiži nagu seda on kas Muhu väina regatt või Kalevi Jahtklubi Kolmapäevaregattide seeriavõistlus. Siiski on üksjagu paatkondi, Jazz nende hulgas, kellele on nendes sarjades hea tulemuse saamine oluline. Omaaegne otsus hakata korraldama Soome lahe ülest purjetamise karikasarja on strateegiliselt olnud kindlasti õige otsus, sest rahvusvaheline konkurents on väga arendav. Viimase paari aastaga on FINEST karikasarja osavõtjate arv ja üldine tase veidi langenud. Ühelt poolt on põhjuseks COVID-19 viiruse levikust tulenevad piirangud, teiselt poolt on soomlaste ind mõõtu võtta veidi raugenud, kuna Eesti tippmeeskondadele on raske vastu saada. Siiski usun, et soomlased teevad come back’i kiiremini kui me oskame arvata,“ vaatab hooajale lootusrikkalt vastu Rait Riim jahi Jazz pardalt.