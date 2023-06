Nädalavahetusel selgusid Võrtsjärvel Eesti meistrid RS Questi paadiklassis

RS Quest on tänapäevane väiksemat sorti purjejaht, mis on lihtsasti hallatav nii noortele kui täiskasvanutele. Stabiilsest ja suurepäraste purjetamisomadustega jahist on saanud üks populaarsemaid omasuguste hulgas. RS Quest sobib sõitmiseks nii sisevetel kui rannikulähedastel meredel. Viimastel aastatel on Eesti «questikate» laevastik järjest kasvanud