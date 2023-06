Svertpaadil purjetajad kogunevad nädalavahetuseks Lohusallu, et võistelda Tallinn Jahtklubi karikale

Võistlus kestab kolm järjestikust päeva, mille jooksul on plaanis anda üheksa võistlusstarti igas paadiklassis. Pühapäeval toimub autasustamine ja võistluse lõpetamine.

Võistlusele on registreerinud 106 osalejat, neist 24 on kahepaadid kus võisteldakse kaheliikmelise meeskonnana. Lisaks Eesti purjetajatele on starti oodata sportlasi veel Lätist ja Soomest. Võisteldakse ILCA 4, ILCA 6, ILCA 7, 29er, 49er, 49FX, RS Aero ja RS Feva paadiklassides.