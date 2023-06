Tallinn Jahtklubi Karikavõistlus algas täna ideaalsetes purjetamistingimustes

Võistluse peakorraldaja, Tallinn Jahtklubi peasekretär Ott Kallase sõnul on Soome kahepaadil purjetajate osalemine siinsetel võistlustel väga vajalik ja rõõmustav. See annab Eesti meeskondadele võimaluse võistelda kõrgemas konkurentsis, kasvab nii oskuste kui kogemuste hulk.

Võistluse avanud jahtklubi juhatuse liige Margus Mets tervitas kaugemalt tulnud külalisi ja soovis purjetajatele õiglast tuult. Tallinna Jahtklubi Karikavõistlus on Lääne-Harju valla suurim purjetamisvõistlus. Avamisele sportlasi tervitama tulnud vallavanem Jaanus Saat pani purjetajatele võistlusteks kaasa mõtte, et lisaks võidupüüdlustele on tähtis nautida ka protsessi.