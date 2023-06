Nädalavahetus võtsid Pirital omavahel mõõtu stiilsed ja kiired Draakon klassi paadid

Draakon klassi harrastajate vanus on servast servani - noorim Daniel Ovseenko on just lõpetnud gümnaasiumi ega ole veel kahekümnenegi ja teiselt poolt roolib EST 1 ülikogenud Eesti Draakonpurjetamise GRAND OLD MAN Jevgeni Kazakov, kel vanust 85 aastat. Seekord meeskondades ka neli naist Ksenija Drozd, Aljona Parfenenko, Katriin Krimm ja Emilia Mertsalova.

Draakon purjetamine ole meeldiv ju mitte ainult võitmise pooles, olulisem meid kooshoidev liim on sõprus, avatus ja igakülgne üksteise toetamine ja see toimis taas! Pärast võistluste lõppemiste after sail istumistel jagasid liidrid avatul meelel oma saladusi ja andsid edasi nii-öelda trimmisaladusi, sest meie ühiseks sooviks on ju aus, kuid konkurentsitihe võistlemine monotüüp jahtidel. Need meeskonnad, keda ma siin ei ole maininud on siiski väärt mainimist ja nende areng on kiira ja tahtmine suur. Mainime neid järgmine kord.