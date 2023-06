Optimistide MM-l Hispaanias kvalifikatsioonisõidud peetud, konkurents on ülikõrge ja ilmaolud keerulised

Ilmaolud võistluspaigas on keerulised, kuumuses ja ebastabiilses tuules peavad võistlejad igal sõidud olukorda korduvalt ümber hindama ja valima parimad lahendused muutuvates oludes.

Treener Uku Kuusk omanimelisest purjespordikoolist sõnas, et meie sportlastel on meeleolu hea. Suurtel koondistel kes viie minutiga viimase sõidu ebaõnnestumise tõttu, kuldgrupist välja jäid on emotsioonid palju raskemad.