Go Travel asub neljakordse Eesti meistri purjetaja Romi Safini toetajaks

„See on suur armastus ja kirg, mis on andekal noorel sportlasel Romi Safinil mere vastu. Go Traveli toetusega saab Romi teha ettevalmistusi ning osaleda rohkematel rahvusvahelistel purjetamisvõistlustel, mis on tema arengu ja sportlaskarjääri jaoks väga oluline,“ sõnas Go Groupi üks omanikke ja samuti kirglik purjetaja Tiit Pruuli toetuslepingu allkirjastamisel.