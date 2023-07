A. Le Coq 66. Muhu Väina regatt algab pühapäeval Pärnus

Kui Pärnu, Kõiguste ja Kärdla sadamad on regatilistele hästi tuttavad, siis uuenenud Kuressaare sadamasse jõuab Muhu Väina regatt taas üle mitmete aastate – viimati võõrustas Kuressaare sadam Muhu Väina regatti 2005. aastal. Heaks näiteks on ka Kõiguste sadam Saaremaal, kuhu Muhu Väina regatt läheb tänavu juba kolmandat aastat järjest. 2021. aastal äsja avatud väike sadam ning kohalike võõrustajate külalislahkus ja korraldus sai toona purjetajatelt väga kiitva tagasiside nimetades Kõigustet väga üllatavaks pärliks regatisadamate reas. Selle põhjal on suurepärane koostöö sadama ja regati korraldajate vahel jätkunud ja rõõm on sinna ka tänavu minna. Püüdes väisata aina uusi valminud või uuenenud sadamaid, on Muhu Väina regati eesmärk seeläbi just Eesti merekultuuri arendamine.