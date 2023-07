Lilienthal saavutas maailmameistrivõistlustel Poolas kõrge koha

Võistlus kestis kokku kuus päeva, mille jooksul toimus 12 võistlussõitu. Võistlejad said kogeda kõik võimalike ilmaolusid, mis sportlaste vaates oli hea, sest erinevates oludes võistlemine toob tõelised oskused välja.

Eestlastest oli võistlemas neli neiut: Mia Marin Lilienthal, Romi Safin, Katariina Roihu ja Katariina Jõgi. Parima tulemuse tegi Lilienthal, kes igapäevaselt treenib Portugali rahvusvahelises meeskonnas Viana Saining Performans. Lilienthal saavutas kõrge kaheksanda koha, mis on noorte seas viimaste aegade parim tulemus.

Lilienthal alustas purjetamisega kaheksaaastaselt Rein Ottosoni Purjespordikoolis. Viimased aastad on ta treeninud Portugali võistkonnas. Selged sihid ja tugev töötahe on toonud ta täna niivõrd kõrges konkurentsis maailma parimate kõrvale. Lilienthal suur eesmärk on osaleda 2028. aasta Los Angelase suveolümpial. Selle nimel praegu töö käib.