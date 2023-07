Pikim etapp tõi A. Le Coq 66. Muhu Väina regati laevastiku üle pika aja taas Kuressaare jahisadamasse

Jaht Pinta (SMS) - Taurus tüüpi jaht aastast 1974, mis tähistab järgmisel aastal oma 50 juubelit, oli täna võidukas Pärnu-Kuressaare etapil, võttes ORC III grupi võidu Priit Jürioja Brigitta (Cross 31, Pärnu JK) ja Margus Beljakovi Lilianni (One Off, SMS) ees. Pinta kapten Guido Grassi sõnul on nende tugevus kogemus.