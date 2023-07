Emma Viktoria Millend saavutas purjelaua iQfoil noorte lahtistel Euroopa meistrivõistlustel kuuenda koha!

Treener Matthew Rickardi hinnangul purjetas Emma kogu võistluse suurepäraselt ja sõitis pea kõikides sõitudes juhtgrupis. Emma sõidab iQfoili klassis alles teist aastat ja tema areng on olnud võimas“.

U19 noormeeste arvestuses sõitis väga hea tulemuse Aksel Haava (EST686), kes 145 võistleja hulgas saavutas kõrge 17. koha. „Keskmise tuulega kursisõidud läksid väga hästi. Tugevama tuulega oli keeruline. Üldiselt ma arvan, et läks hästi. Paremini kui ma ise oleks lootnud. Välislaagrid on mind palju edasi aidanud. Treener Matthew Richardiga on koostöö väga hea!“, ütles Haava.