A. Le Coq 66. Muhu Väina regatt jõudis kenal käigul Kuressaarest Kõigustesse

ORC II grupis kindlustas tänase esikohaga enda positsiooni regati üldliidri kohal Amserv Toyota Sailing Team (First 36.7 mod) Margus Žuravljovi juhtimisel (Kalevi JK). Jaht Sugar (Italia 9.98) Marjaliisa Umbiga roolis (Pärnu JK) jäi võitjast maha 25 sekundit ja on ka üldkokkuvõttes teisel kohal. Tauno Tõnuse juhtimisel jahi My Car (X-35 mod) meeskond on kolmandal kohal nii tänase etapi poodiumil kui ka esialgses üldedetabelis.