A. Le Coq 66. Muhu Väina regati Alexela Kõiguste ringil Fortele ja W-Linnule kolmas järjestikune etapivõit

ORC II grupis võttis liidrikohal purjetanud jaht Sugar (Italia 9.98) Marjaliisa Umbiga roolis (Pärnu JK) etapivõidu, kahandades nii oma punktivahe teiseks tulnud senise liidri Margus Žuravljovi Amserv Toyota Sailing Team'iga (First 36.7 mod, Kalevi JK) vaid ühepunktiliseks. Alexela Kõiguste ringi kolmanda koha purjetas Kõigustes välja Ivar Aru juhtimisel jahi Cherie (First 35, Kalevi JK) meeskond. Üldarvestuses hoiab siin grupis kolmandat kohta jahi My Car (X-35 mod) meeskond Tauno Tõnuse juhtimisel, kuid vaid ühe punkti kaugusele jääb neljandana Cherie.