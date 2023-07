A. Le Coq 66. Muhu Väina regatt: Uued etapivõitjad Shadow, Katarina Jee ja Bacchus

„Saime vihma, tuult, täielikku plekki. Seal plekis suutsime kuidagi otsida ja nägime, et konkurendid eemal kalda pool said selle tuule kätte ja proovisime siis nendele lähemale liikuda. See meil ka õnnestus, selle tuule me ka kätte saime ja sealt sai konkurentide ees väike edumaa sisse sõidetud. Kogu meie grupi esikolmik on veel lahti ja peab selguma homme. Meie neljandale kohale enam kukkuda ei saa, aga lõplik koht selgub homsete tulemuste põhjal. See jaht ei ole veel Muhu Väina regatti võitnud, kuigi poodiumil on oldud juba neli korda. Närvid on pingul ja tahe on suur,“ kinnitas Risten Reintam rõõmsalt.