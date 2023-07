A. Le Coq 66. Muhu Väina regatt purjetas finišisse Kärdlas

W-Lind kapten Tiit Riisalo: „Minuga koos purjetab väga hea jääpurjetaja ja kuldsete kätega jahidetailide meister Vaiko Vooremaa, kelle ma juba aastaid tagasi meelitasin tagasi folkboodi peale. Teine põhitiimi liige on Signe Riisalo, keda täna näiteks asendas meie tütar Paula, kuna aeg-ajalt ikka tööülesanded nõuavad oma osa. Eriti tore on muidugi see, et meie põhikonkurendiks on just Vaiko poeg Argo jahil Muinasjutukuningas, väga edukas endine olümpiapurjetaja Laser klassis, kes on varem meie meeskonnast just Vaikot vahel asendamas käinud ja kelle huvi selle paadiklassi vastu just sel moel alguse sai. Nüüd juba teist aastat puseleme nii Muhu Väina regati kui ka teiste regattide pjedestaali kohtade pärast.“