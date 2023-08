World Sailing Championships Haagis algab täna, sihiks olümpiamängude pilet

Võistlussõidud toimuvad 11. kuni 20. augustini. Esimestel treeningpäevadel puhunud tormituul on vaibunud ja lähipäevade prognoos on kõrgrõhkkonna valitsemine ja pigem vaiksed tuuled. Võistlejatele on sellistes oludes kindlasti väljakutseks tugev tõusu ja mõõna tekitatud hoovus.