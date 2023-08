Pärnus algasid Eesti meistrivõistlused ILCA 6, ILCA 7 ja RS Aero paatidel purjetajatele

RS Aero arvestuses valitses päeva Jahtklubi Dagot esindav purjetaja Kaarel Kruusmägi, kes võttis mõlemas sõidus võidud ja positsioneerub tänase päeva lõpetuseks poodiumi kõrgemail astmel. Teisel kohal on Saaremaalt pärit ja sealset merispordi seltsi esindav Liina Kolk, kes finišeeris mõlemas sõidus samuti teisena. Kolmandana lõpetas päeva Siim Oskar Hääl Hara Seilamise seltsist ja nii nagu kaks esimest on ka muster sama, Hääl jäi mõlemas sõidus kolmandaks. Suhteliselt stabiilne ja tasavägine on see RS Aero esiots, aga eks näis mida järgmised kolm võistluspäeva toovad. Kokku võistleb selles klassis 17 sportlast.