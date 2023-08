Draakon klassi purjetamise Eesti Meistrivõistluste kokkuvõte

Ja juba raske öelda mitmes kord kõik Eestimaa ja mitte ainult Eestimaa DRAAKON klassi jahid kogunevad Pärnus. Seekord jagamaks 2023 Eesti Meistrivõistluste medaleid ja muid kohti. Pärnusse mitmel põhjusel – esiteks on Pärnus väga hea olla, teiseks panustavad vastuvõtjad meie heaollu ja kolmandaks ja võimalik, et kõige olulisemaks põhjuseks on 2024 Euroopa Meistrivõistlused, mis just samal Pärnu Lahe akvatooriumil saavad toimuma ja päris mitmel kohalikul ja mitte ainult kohalikul purjetajal mõlgub meeles unistus mõne särava medali hankimisest järgmisel suvel, sestap vaja varakult olla platsis kohalikke tuulte ja lainete tundmaõppimiseks tugevas konkurentsis.