Meil on väga tugev sats noori Eesti purjelaudureid, kes pingutavad maailma paremikku saavutamise nimel ja võib öelda, et möödunud maailmameistrivõistlustel saavutatud tulemused annavad sellele palju kindlust, et see ei ole vaid soovunelm, vaid reaalselt saavutatav!