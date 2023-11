2025. aasta ORC avamerepurjetamise MM toimub Tallinnas

See on harukordne, et üks riik saab ORC tiitlivõistlust nii kiiresti taas korraldada. Kuid seniste väga edukalt Eestis läbi viidud tiitlivõistluste referentside põhjal tehti see otseettepanek augustis just Eestile. Kuna 2025.a Euroopa Meistrivõistluste toimumise õigus anti Hispaania tähtsaima avamereregati – Copa del Rey korraldajatele Mallorcal, Palmas, tuli algselt Vahemeres toimuma pidanud MMile leida põhi-lõuna toimumiskoha roteerumise tõttu korraldaja Euroopa põhjapoolsetes riikides.