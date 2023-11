SUUR GALERII! Purjetajad lõpetasid hooaja, tunnustati aasta parimaid

Eesti Jahtklubide Liidu president Kalev Vapper sõnas, et tal on hea meel näha, et meie noorte hulgas kasvab tulevasi olümpialootusi, kellele seadis eeskujuks SSL Team Estonia, kes võistlesid äsja purjetamise maailmakarikale. Lisaks avaldas Vapper heameelt, et Eesti küll väikse riigina on purjetamises silmapaistev ja nii saime taaskord õiguse korraldada avamerepurjetamise maailmameistrivõistlused aastal 2025, mis on võrdlemisi haruldane, sest alles 2021 aastal seda Tallinnas korraldati.