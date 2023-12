Andrus Poksi kinnitati 2024 Pariisi olümpiamängude žürii aseesimeheks

Rahvusvahelise žürii aseesimeheks on valitud eestlane Andrus Poksi. Poksi on rahvusvahelise žürii liikmena osalenud 2006 Londoni, 2016 Rio de Janeiro ja 2020 Tokyo Olümpiamängudel.

Žürii esimees hispaanlanna Ana Sanchez Del Campo ja aseesimees Andrus Poksi panid võistlusteks kokku 26 liikmelise rahvusvahelise žürii, et tagada aus võistlus sportlaste. Meeskonda kokku pannes jälgiti, et oleks erinevate riikide esindatus. Erinevalt eelmistest aastatest tõi Poksi välja, et sel korral arvestati žürii kokkupanekul ka sugude võrdusega, ehk meeskonnas oleks võrdselt nii mehi kui naisi.

Andrus Poksi, kes on rahvusvahelise kategooria purjetamiskohtunik alates 2006 aastast ütles, et kõige olulisem on olla aktiivne. Osaleda võistlustel, koguda praktilist kogemust ja teadmisi alast ning kui huvi ja tahet jagub siis teha läbi koolitused, sooritada eksamid, et saada vajalikud atesteeringud.