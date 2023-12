Eestlased näitasid Brasiilias stabiilsust ja parandasid tulemusi iga võistlussõiduga

Võistluse korraldus on sarnane olümpiamängudele. Korraldajate poolt organiseeritud varustus, majutus, transport, toitlustus). Ka treenerid viidi merele ühise laevaga sportlaseid vaatama. Organiseerimise poolel oli ka mitmeid puuduseid näiteks ILCAde purjed ei jõudnud treeningpäevadeks kohale. Ka esimese võistluspäeva hommikul pidid sportlased ise tegelema purjedele riigitähiste kleepimisega, et võistluseks valmis saada. Korraldajatel õnnestus siiski treeningpäevadeks paarkümmend purje kokku saada, et purjetajad saaksid vahetustega purjetamas käia. Lisaks ei olnud sportlastel trackereid, et ka kodused meedia vahendusel oleks saanud võistlust jälgida. Lisaks foilijate klubis puudus päikesevari, kus edasilükke korral oleks saanud sportlased vilus oodata ning ka varustust varjata. Aga kõige olulisem asi, purjetamisvõistlus ise oli väga hästi korraldatud. Kõik toimus vastavalt ilmaolude võimalusele. ILCA ja iQFoilid sai kõik sõidud plaanipäraselt peetud ja tulemused kirja. Esimesed päevad olid meie noormeestele küll väljakutsuvad, sest tuult oli väga vähe ning meie sportlased selle klassi jaoks üsna suurt kasvu. Nii kui tuul tugevnes suutsid ka nemad enda taset tulemustes näidata. Tüdrukutele sobisid kõik olud ja seetõttu ka tulemus stabiilsem.