GALERII! Eestis selgusid jääpurjetamise maailmameistrid

Ilmaolud on sellel võistlusel esitanud sportlastele mitmeid väljakutseid, alustades sellest, et ööpäevaga koliti kogu võistlus Leedust (kus see algselt pidi toimuma) Pärnumaale, Valgeranda. Esimesel võistluspäeval segas vali tuul mis järgmisteks päevadeks sportlased end ootama jättis. Tänane, viimane võistluspäev kulges soodsates oludes ja nii sai peetud viimased sõidud käesoleva aasta jääpurjetamise maailmameistrite selgitamiseks.