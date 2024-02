A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt ja Tall Ships Races toovad juulikuus Tallinna lahe purjeid täis

Sel aastal juba 67. korda purjetatav Eesti vanim ja suurim purjeregatt algab Tallinnas mitmel põhjusel. Viimati oli regatt Tallinnas 2020. aastal, kui viimase etapina purjetati Tallinna lahel Olümpia ring meenutamaks 40 aasta möödumist Tallinna Olümpiaregatist. Sel suvel on regati peakorraldajal Kalevi Jahtklubil aga heameel avada oma sadam Tall Ships Races puhul, kuid veel suurem heameel on seda teha sadamas, mis saab kevadel valmiva sadamahoone tõttu sootuks uue näo ja võimalused, et võõrustada mõlema regati külalisi ja osalejaid.