Karl-Martin Rammo ja Ingrid Puusta kvalifitseerusid Marseille olümpiaregatile

Karl-Martin Rammo on varem esindanud Eestit kolmel olümpiaregatil: 2012 Weymouthis saavutas Rammo 18. koha, 2016 Rio de Janeiros 21. koha ning 2021 Enoshimas tuli seni parimana kaks sõiduvõitu ja kokkuvõttes 15. koht. Pariisi Olümpiamängudeks valmistudes on Karl-Martin pere ja töö kõrvalt peamiselt arendanud edasi oma füüsilist võimekust ning vähem tegelenud purjetamise treenimise ja võistlemisega. Aastatega õpitud teadmised, enesekindlus ja vaimne visadus andsid lootust edukaks regatiks. Rammo treener Rein Ottoson iseloomustas sportlast kui äärmiselt töökat ja sihikindlat purjetajat kellel on kõvasti tahtmist veelgi paremaks areneda. Nüüdseks on regatil peetud kõik 10 eelsõitu ja Rammo asub tulemustabelis Korea purjetaja Jeemin Ha järel võrdsete punktidega teisel kohal. Olümpiaregatile kvalifitseerumiseks pidi Rammo olema võistlusel nelja parima riigi seas. Eelsõitude põhjal on meie purjetajal aga vähemalt teine koht juba kindlustatud kuna kolmandal kohal oleval Malaisia purjetajal on 20 punkti rohkem. Täna esikümnele peetavas topeltpunktidega medalisõidus saab suurim vahe olla 18 punkti, seega malaislane ega ka järgnevad purjetajad enam eestlast ja korealast üldkokkuvõttes edestada ei saa. Karl-Martin ütles tagasivaatena eelsõitudele, et “on olnud füüsiliselt ääretult keeruline nädal tugevate tuultega, välja arvatud esimene päev, mis on kõik proovile pannud, minusugusest tööinimesest rääkimata.” Täna peetav medalisõit on plaanis algusega kell 12 eesti aja järgi ja on jälgitav siin: https://sof2024.sapsailing.com/gwt/Home.html#/regatta/overview/:eventId=0cd81ed0-408f-42e7-8096-0c8388414343®attaId=SOF2024%20-%20ILCA7