Kalevi Jahtklubi avas pidulikult 77. purjetamishooaja

Neile, kes ei ole ammu sadamas käinud, avaneb jahtklubi juurde sõites nüüd sootuks uus vaatepilt. Kaua küpsenud plaan asendada möödunud sajandil ehitatud ajaloolised sadamaehitised uute ja kaasaegsetega, on nüüd kohe teoks saamas. Veel on jäänud viimased viimistlused, vana sadamahoone lammutamine ning uue sadamamaja valmimisega astub Kalevi Jahtklubi oma arengus suure sammu edasi.

Valmiva sadamamaja arhitekt Ülar Mark andis omapoolse tagasivaate aastaga sadamasse kerkinud uutest hoonetest, mis nii klubi sadamapilti kui ka väga paljusid klubi tegevusi oluliselt muudab ja paremaks teeb. “On olnud huvitav ja intensiivne projekt. Seda enam, et olen ise klubi ja purjetamisega läbi-lõhki seotud. Tellija ehk Kalevi Jahtklubi ja teostaja ehk Maru Ehitus on olnud headeks ja nõudlikeks koostööpartneriteks. Ka klubiliikmete panus kasutatud purjede näol, mis nüüd sadamahoone betoonseintesse on jäädvustatud, on sümboolne ent oluline panus. Tänan usalduse eest!”