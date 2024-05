EJLi avamerepurjetamise karikasarja asusid juhtima Forte, Vesileenu ja Kalevi Jahtklubi

11.-12. mail toimus Pirital Eesti Jahtklubide Liidu avamerepurjetamise karikasarja esimene etapp - E4 karikarikavõistlus. E4 karikavõistluse näol on tegemist Kalevi Jahtklubi pika ajalooga lühirajavõistlusega, mis on purjetajate seas populaarne hooajaalguse mõõduvõtt, kus oma uue hooaja vormi testida. Kahepäevase võistluse esimesel võistluspäeval said purjekad end proovile panna puhanguti enam kui 10 m/s puhunud tuules, mis päädis nii mõnegi paadi jaoks materiaalse kahju ja kahe paatkonna jaoks ka protestiruumis õigluse jalule seadmisega. Kahe päeva jooksul peeti kokku seitse võistlussõitu.