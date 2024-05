Eesti purjetamise karikasari algab nädalavahetusel Hiiumaal. Vaata 2023. aasta pilte võistlusest

Tänaseks on võistlusele registreerunud juba 150 sportlast üle Eesti. Võistluse peakorraldaja jahtklubi Dago klubiülema Kristi Lebini sõnul on ilus ilm tellitud ja Hiiumaa võistluseks valmis. Esimesi sportlasi on oodata sadamasse oludega tutvuma juba neljapäeval.