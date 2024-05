A. Le Coq heiskab jälle koos Muhu Väina regatiga purjed

Jaanus Vihand, A. Le Coq’i juhataja, märkis: "A. Le Coqi ja Muhu Väina regatti ühendab väärikas ajalugu, traditsioonid ja ühised väärtused. Oleme uhked, et 15 aastat partnerlust on jätnud oma jälje Eesti purjesporti ja kultuuri. Vähemoluline pole ka meid ühendav missioon – kestlikkus. Inspireeriv on näha, kuidas purjetajate kogukond tahab lisaks kõrgetasemelisele spordile, olla puhtama Läänemere nimel eeskujuks keskkonnaga seotud valikutes.“