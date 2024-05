Nädalavahetusel peeti Võrtsjärvel RS Tera ja RS Aero Sisemaa meistrivõistlused GALERII!

Toitlustust, majutust regati ajal pakkus Veldemani puhkemaja. Puhkemaja territooriumil on olemas palliplatsid, kajakid ja ujumisvõimalus, mida agaralt kasutati. Õhtuti sai käia saunas, tutvuda teiste jahtklubidega, muljetada ja teha uusi plaane tulevikuks. Osalejate nägudest ja tagasisidest oli tunda, et kõik tundsid ennast siin hästi ja järgmisel aastal on potensiaali korraldada need võistlused veel oluliselt suuremale seltskonnale”.