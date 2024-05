Kärdla sadamal täitus 10 aastat avamisest, unistus tegusast külalissadamast on saanud tõeks.

Sadama ehitus oli sündmusterohke, tuli teha mitmeid kompromisse, murda eelarvamusi ja järjepidevalt näha vaeva, et veenda otsustajaid sadama vajalikuses. Tuli ette ka eriolukordi kus lahendused tuli leida käigupealt, mõelda välgukiirusel ja tihti tuli abi ootamatutest kohtadest. Ühe seigana meenutab Linkov järjekordset pealinnas käiku: “Kogu sadama taastamise projekt oli üks suur seiklus ja kogu meeskonna tohutu pingutus. Läksime raha taotlema EAS-ist teades, et seal on meeletu konkurss. Piirkondade konkurentsi tugevdamise meetmesse tehti üle 20 taotluse ja oli teada, et ainult kolme projekti rahastatakse. Meil oli vaja sisu poolest väga tugevat projekti, lisaks oli vaja ülilühikese aja jooksul saada ministeeriumitelt kõikvõimalikud kooskõlastused. Meenub, et ükskord lendasin Tallinnasse järjekordsele lobbyretkele, vaja oli ministeeriumi ametnikke veenda kooskõlastusi ettevalmistama piiratud ajaraamis. Olin jõudnud just Regionaalministeeriumis kokkuleppele kui selgus, et samal päeval on vaja veel käia ka Rahandusministeeriumis. Küsisin kantslerilt tema auto koos autojuhiga, sõitsime rahandusministeeriumisse ja peale seda viis autojuht mind lennujaama. Mõne aja pärast selgus, et EAS rahastab Lottemaad, Kiviõli Seikluskeskust ja Kärdla Sadamat. Ajad olid teistsugused ja tuli päris palju improviseerida.”