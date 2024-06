Olümpial võistlevate Eesti purjetajate logistiline väljakutse sai lahenduse

Olümpial võistleva purjetaja Karl-Martin Rammo sõnul on ettevalmistusperioodil ajakava tõepoolest tihe. «Viibisin just eelmisel nädalal Marseille's, kus 2024. aasta olümpiamängude raames purjetamise võitlused peetakse. Osa meie autopargist peab seoses olümpiaga olemagi Marseille's, et teenindada sealset ettevalmistust,» ütles Rammo, kes on praegu naasnud Eestisse ja treenib kodustes tingimustes. «Tänavused olümpiamängud peetakse üle kahekümne aasta suures pildis sarnastes tingimustes nagu Eestis – väheste hoovuste ja olematute tõusude ja mõõnadega. Seega saab ka kodus läbida üsna efektiivse ettevalmistuse,» lisas purjetaja.

Purjelaudur Ingrid Puusta peab samuti olümpia ettevalmistusperioodi logistiliselt päris väljakutsuvaks. «Juuni keskel peame saatma kaatri ja IQfoili varustuse oma autoga Marseille'sse, et seal enne olümpiamänge treeninglaager teha. Kodus aga jätkame treeningutega. Treenides on vaja transporti kodust mere äärde ning varustuse vedamiseks erinevatesse sadamatesse. Foiliga on tuule miinimum kõrgem, seega vahel on vaja liikuda ka koduklubist välja,» sõnas Puusta. «Hetkel on tuult veidi vähe ning varusutuse testimine on esiplaanil, aga kuni võistlusteni on plaan paigas ning järgime seda,» ütles purjelaudur.