Mercedes-Benz ja Sugar on 2024 ORC avamerepurjetamise Eesti ja Soome meistrid

Regatti Baltic Offshore Week on vaheldumisi aastatel peetud Soome lahe põhja- ja lõunakaldal juba alates aastast 2008. Tänavusele Baltic Offshore Week regatile Tallinnasse kogunes 22 jahti Eestist, Soomest ja Rootsist. Traditsiooniliselt on see regatt olnud kõrge konkurentsiga võistluseks ja ka üheks oluliseks ettevalmistuseks lähenevale ORC tiitlivõistlusele, milleks sel aastal on augustis Ahvenamaal Mariehamnis toimuvad ORC Euroopa Meistrivõistlused.