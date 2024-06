Haapsalus toimus Draakonite Eesti karikasarja teine etapp

Oma sõitude seeriaga ja üldtulemuse teise kohaga võime rahule jääda kuna otseselt mingeid põrumisi oma strateegias ette ei tulnud ja kaotus tuli väga tugevale ja kiirele meeskonnale. Hea on tõdeda, et Eesti Draakon fleedi tase on päris kõrge ja tasavägine olles läbi põimitud nii põlistest Draakoni purjetajatest kui tugevatest purjetajatest teistest jahiklassidest. Kuivõrd tegemist on rohkeimaarvulise one-design kiiljahtide klassiga Eestis, siis on selles võistelda tõeline rõõm. Kindlasti on meie meeskonnal veel arenguruumi ja õnneks ka aega areneda selle suve Draakoni tippsündmuseks ehk euroopa meistrivõistlusteks mis toimuvad augustis Pärnus.